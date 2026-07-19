Und die Preise sind rekordhoch. An gewissen Tankstellen auf der Krim fliesst der Sprit für 330 Rubel durch den Tankschlauch, wie die «Bild» berichtet. Umgerechnet sind das gut 3.40 Franken pro Liter. Einmal mit 50 Litern volltanken – und schon sind 15 Prozent des durchschnittlichen Monatslohnes weg. Zum Vergleich: In der Schweiz gehen für einen vollen Tank nur etwas mehr als 1 Prozent des monatlichen Lohns drauf.

400 Rubel auf dem Schwarzmarkt

Auf dem Schwarzmarkt wird der Liter auf der Krim gar für 400 Rubel verkauft, wie die Zeitung «Kommersant» berichtet. Das sind Ausreisser. Und doch: Benzin wird in ganz Russland teurer. Nach Angaben der staatlichen Statistikbehörde stiegen die Spritpreise im Juni um 7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Sprit fast 20 Prozent teurer.