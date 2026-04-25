Antrag lohnt sich

Bei vielen dürfte Unsicherheit der Grund dafür sein, dass sie die Mietzinsreduktion nicht einfordern, spekuliert die Bank. Anderen ist wohl schlicht der Aufwand zu gross. Dabei würde es sich lohnen: Jede Senkung des Referenzzinses um 0,25 Prozent sollte zu einem Rückgang der Mieten um 2,91 Prozent führen. Heisst also: Wer 3000 Franken für eine Vierzimmerwohnung bezahlt, kann mit dem neuen Referenzzinssatz 720 Franken pro Jahr sparen. Aber Achtung: Wegen der Teuerung kann die Senkung auch geringer ausfallen.