In Bezug auf die Kantone sind die meisten Stellen in Zürich (59'318) zu finden, gefolgt vom Kanton Bern (42'280). Relativ viele Stellen frei sind aber auch in den Kantonen Aargau (20'665), St. Gallen (17'370) und Luzern (16'703). In der Westschweiz steht der Kanton Waadt (10'682) zuoberst.