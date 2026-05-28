Der US-Konzern Uber treibt seine Ambitionen für eine Übernahme des deutschen Essenslieferanten Delivery Hero verstärkt voran. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung ‌hervorgeht, ⁠hielt Uber zum 25. Mai 24,99 Prozent der Stimmrechte, nach zuvor 19,5 Prozent. ⁠Zugleich reduzierte der Hongkonger Vermögensverwalter Aspex seinen Anteil an dem Berliner Unternehmen von 14,55 auf 7,56 Prozent. Der «Financial ‌Times» zufolge hat sich Uber direkt und über ‌Derivate den kompletten Aspex-Anteil unter den Nagel ​gerissen - für einen Preis von knapp unter 40 Euro je Aktie. Das würde Delivery Hero mit etwa zwölf Milliarden Euro bewerten. Uber habe sich fast 37 Prozent an Delivery Hero gesichert.