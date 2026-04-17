Wie die «Financial Times» am ⁠Freitag unter Berufung auf Insider berichtete, erwirbt Uber ‌für rund 270 Millionen ‌Euro einen Anteil ​von 4,5 Prozent von Grossaktionär Prosus. Der Preis je Aktie betrage 20 Euro. Nach dem Zukauf werde Uber etwa sieben Prozent ‌an dem Berliner Unternehmen halten, so die «FT».

Die niederländische Beteiligungsgesellschaft, hinter der die südafrikanische Naspers-Gruppe ​steht, muss ihren Anteil an Delivery ​Hero wegen kartellrechtlicher Auflagen ​der EU im Zuge der Übernahme des Konkurrenten ‌Just Eat Takeaway deutlich reduzieren.

Delivery Hero steht derzeit unter dem Druck von Investoren ​wie ​dem Hedgefonds Aspex ⁠Management. Dieser ist mit der ​im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Ertragskraft ⁠von Delivery Hero unzufrieden. Aspex ‌fordert daher den Rückzug aus ganzen Regionen und die Absetzung des Firmenchefs ‌Niklas Östberg.

(Reuters)