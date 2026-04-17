Wie die «Financial Times» am ⁠Freitag unter Berufung auf Insider berichtete, erwirbt Uber ‌für rund 270 Millionen ‌Euro einen Anteil ​von 4,5 Prozent von Grossaktionär Prosus. Der Preis je Aktie betrage 20 Euro. Nach dem Zukauf werde Uber etwa sieben Prozent ‌an dem Berliner Unternehmen halten, so die «FT».