Wie der Fahrdienstvermittler am Dienstag nach US-Börsenschluss weiter mitteilte, lagen auch die Kennzahlen für das abgelaufene erste Quartal über den Schätzungen der Analysten. Konzernchef David Risher sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die gesamte Branche profitiere von einer höheren Nachfrage. Die Lyft-Aktie lag nachbörslich zunächst etwa zehn Prozent im Plus. Der Rivale Uber sollte am Mittwoch seine Zahlen präsentieren.