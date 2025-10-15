Im laufenden Geschäftsjahr hat Lyft unter anderem wegen dem harten Wettbewerb mit Uber die Umsatzerwartungen der Analysten verfehlt. Der Umsatz lag im zweiten Quartal bei 1,59 Milliarden Dollar. Lyft übertraf allerdings die Gewinnerwartungen. Je Aktie lag der Gewinn bei zehn Cent und damit mehr als doppelt so hoch wie die von Analysten erwarteten vier Cent. Für das dritte Quartal rechnet Lyft mit Bruttobuchungen zwischen 4,65 und 4,80 Milliarden Dollar und liegt damit über den Marktschätzungen von 4,59 Milliarden Dollar.