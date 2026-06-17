Der Start steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Die Fahrten sollen über die Uber-App gebucht werden können. Besonders ist das Vorhaben, weil die Partner nach Madrid innert weniger Wochen bereits den zweiten Robotaxi-Start in Europa ankündigten und die Schweiz als einen ihrer ersten europäischen Märkte ausgewählt haben.