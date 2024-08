«Obwohl es einige Zweifel hinsichtlich der Verbraucherausgaben für Restaurants und Lieferungen gab, sehen wir heute keine Auswirkungen», erklärte Firmenchef Dara Khosrowshahi. Er kündigte an, dass im dritten Quartal der bereinigte Kerngewinn auf 1,58 bis 1,68 Milliarden Dollar steigen werde. Analysten rechnen für diesen Zeitraum im Schnitt mit 1,62 Milliarden Dollar Gewinn. Da immer mehr Menschen aus dem Homeoffice ins Büro zurückkehren, hat die Nachfrage nach Mitfahrgelegenheiten in den letzten Monaten zugenommen, wovon Unternehmen wie Uber und der Rivale Lyft profitieren, der seine Quartalszahlen am Mittwoch veröffentlichen will.