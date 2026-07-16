Die seit Monaten andauernden Übernahmespekulationen verhalfen ​den Aktien von Delivery Hero zu einem Comeback. Im Vergleich zu ihrem Tief haben sie ihren Kurs mehr als verdoppelt. Am Donnerstag kamen sie jedoch kaum vom Fleck und notierten mit 38,34 Euro deutlich unter dem Übernahmepreis. Offenbar befürchteten einige Anleger kartellrechtliche Hürden. «Wir haben einen klaren Fahrplan für den Abschluss der Transaktion», betonte Uber-Chef Khosrowshahi. Sein Ziel sei es, zusätzliche Märkte zu erschliessen. Daher ‌trenne sich Delivery Hero von Geschäftsbereichen, in denen ​sich die beiden Unternehmen überlappten.