Der US-Fahrdienst Uber hat sich im ersten Anlauf bereits knapp zwei Drittel der Anteile an Delivery Hero gesichert. Nach dem ‌Ende der ⁠Annahmefrist hat Uber nach eigenen Angaben vom Dienstag Zugriff auf 66,56 ⁠Prozent an dem Berliner Essenslieferdienst. Dass Uber auf die für das Zustandekommen der Übernahme erforderliche Mehrheit ‌kommen würde, war durch feste Zusagen bereits vor ‌Beginn der Annahmefrist klar gewesen. ​Nun haben die Aktionäre von Delivery Hero vom Mittwoch an bis zum 24. November noch einmal Gelegenheit, ihre Aktien für je 41,50 Euro an Uber zu verkaufen.