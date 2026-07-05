Hintergrund sei die angestrebte Übernahme des deutschen ‌Konkurrenten Delivery Hero, berichtete ‌die «Financial Times» am Sonntag ​unter Berufung auf Insider. Uber plane nicht länger, seinen Lieferdienst in fünf der sieben bisher anvisierten Länder einzuführen, ‌hiess es in dem Bericht weiter. Darunter seien Österreich, Norwegen und Griechenland.