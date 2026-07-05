Hintergrund sei die angestrebte Übernahme des deutschen Konkurrenten Delivery Hero, berichtete die «Financial Times» am Sonntag unter Berufung auf Insider. Uber plane nicht länger, seinen Lieferdienst in fünf der sieben bisher anvisierten Länder einzuführen, hiess es in dem Bericht weiter. Darunter seien Österreich, Norwegen und Griechenland.
Uber hatte die Expansionspläne für Uber Eats erst Mitte Februar angekündigt. Geplant wurde ein Markteintritt noch in diesem Jahr auch in Dänemark, Finnland, Tschechien und Rumänien. Laut der «FT» wertet Uber den Start in Finnland und Dänemark als grossen Erfolg. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht zunächst nicht unabhängig überprüfen.
(Reuters)