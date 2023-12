Bekannte Immobilien sind unter anderem der Elbtower in Hamburg, die Alsterarkaden und das Alsterhaus in der Hansestadt, das Goldene Quartier in Wien - hier musste sich Signa aber zuletzt von Anteilen trennen, die Essener RAG-Stiftung übernahm knapp 25 Prozent der Anteile -, das KaDeWe in Berlin und das Oberpollinger in München. Die Gruppe besitzt auch zahlreiche prestigeträchtige Immobilien in der Wiener Innenstadt: Darunter neben dem Goldenen Quartier die vom Jugendstil-Architekten Otto Wagner konzipierte Österreichische Postsparkasse, das Bank Austria Kunstforum oder das Luxushotel Park Hyatt. In Innsbruck, der Geburtsstadt des 46-Jährigen, gehört ihr das Kaufhaus Tyrol. Prime hat bei zahlreichen Immobilien Co-Investoren an Bord geholt.