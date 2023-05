Auf dieser Basis stellte der Fahrdienst-Vermittler und Essenslieferant am Dienstag für das laufende Vierteljahr einen überraschend hohen operativen Gewinn von 800 bis 850 Millionen Dollar in Aussicht. Nach zwei schwachen Jahren wachse das Fahrdienst-Vermittlungsgeschäft in Nordamerika wieder, sagte Firmenchef Dara Khosrowshahi.