Der Fahrdienst- und Lieferkonzern Uber will sein Essensliefergeschäft im Jahr 2026 auf sieben weitere europäische Länder ausweiten.
Geplant sei der Markteintritt in der Tschechischen Republik, Griechenland, Rumänien, Österreich, Dänemark, Finnland und Norwegen, sagte ein Unternehmenssprecher am Sonntag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur Reuters. Der Konzern erhofft sich davon in den kommenden drei Jahren ein zusätzliches Buchungsvolumen im Wert von einer Milliarde Dollar.
Anfang der Woche hatte Uber die Liefersparte des türkischen Anbieters Getir übernommen und damit seine Präsenz in der Türkei gestärkt.
(Reuters)