Der Fahrdienst- und Lieferkonzern Uber ‌will ⁠sein Essensliefergeschäft im Jahr 2026 ⁠auf sieben weitere europäische Länder ausweiten.

Geplant ‌sei der ‌Markteintritt in ​der Tschechischen Republik, Griechenland, Rumänien, Österreich, Dänemark, Finnland und Norwegen, sagte ein Unternehmenssprecher am Sonntag (Ortszeit) der ‌Nachrichtenagentur Reuters. Der Konzern erhofft sich davon in den kommenden ​drei Jahren ein ​zusätzliches Buchungsvolumen ​im Wert von einer Milliarde Dollar. ‌

Anfang der Woche hatte Uber die Liefersparte des türkischen Anbieters ​Getir ​übernommen ⁠und damit seine Präsenz ​in der Türkei ⁠gestärkt. 

(Reuters)