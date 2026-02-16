Geplant ‌sei der ‌Markteintritt in ​der Tschechischen Republik, Griechenland, Rumänien, Österreich, Dänemark, Finnland und Norwegen, sagte ein Unternehmenssprecher am Sonntag (Ortszeit) der ‌Nachrichtenagentur Reuters. Der Konzern erhofft sich davon in den kommenden ​drei Jahren ein ​zusätzliches Buchungsvolumen ​im Wert von einer Milliarde Dollar. ‌