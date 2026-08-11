Trump nutzt Truth Social routinemässig für wichtige Ankündigungen - etwa zu Zöllen oder militärischen Konflikten. Ein früherer Zugang zu solchen Beiträgen bei dem Online-Netzwerk kann für Investoren ein Marktvorteil sein. Der Plan, den Schnellzugang zu Posts von Trump und anderer wichtiger Nutzer unter dem Namen Truth API zu vermarkten, löste deswegen zum Teil heftige Kritik in den USA aus. Auch der bereits in Medienberichten genannte Preis von bis zu 100'000 Dollar monatlich trug dazu bei. Dem «Wall Street Journal» zufolge sinkt der Preis auf 60'000 Dollar bei länger laufenden Verträgen.