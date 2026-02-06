Der Fahrdienstleister argumentiert seit Langem, dass ​er nicht für das kriminelle Verhalten von Fahrern haftbar gemacht werden könne. Die Fahrer seien unabhängige Auftragnehmer und keine Angestellten. Ein ‌Sprecher von Uber teilte mit, das Unternehmen ⁠werde Berufung einlegen. Das Unternehmen ‌sieht sich zudem mit mehr als 500 Klagen vor einem kalifornischen Gericht konfrontiert. Die ‍Uber-Aktie gab im nachbörslichen Handel nach Bekanntgabe des Urteils um 0,5 Prozent nach. Auch der Uber-Konkurrent Lyft ​ist mit ähnlichen Klagen konfrontiert. Dessen Aktie gab ‍nach dem Urteil um ein Prozent nach.