China kämpft mit Überalterung

Bis wann die Regierung die Pläne mit wie viel Geld umsetzen will, blieb offen. Die Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der Chinas Demografie-Problem immer drängender wird. Parallel sind die Erziehungskosten vor allem in Grossstädten hoch, und obendrein machen vielen Menschen die hohe Jugend-Arbeitslosigkeit sowie die schwache Wirtschaftsentwicklung Sorgen.