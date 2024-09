Unterstützung der Kantone

Der Bund wird immer wieder in Bereichen aktiv, in denen eigentlich die Kantone zuständig wären. Darauf soll künftig verzichtet werden. Dabei geht es zum Beispiel um Kontrollen der Bundespolizei an Flughäfen. Ein grösserer Brocken ist die Kürzung des soziodemografischen Lastenausgleichs, ein Teil des nationalen Finanzausgleichs. Dieser dient dazu, die unterschiedlichen Kosten von Armut, Alter oder Ausländerintegration in den verschiedenen Regionen auszugleichen. 140 Millionen könnten so gespart werden.