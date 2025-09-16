Unilever, zu dem Marken wie Hellmann's, Dove und Knorr gehören, befindet sich mitten in einer Umstrukturierung, die Kostensenkungen und den Verkauf von schwachen Marken umfasst. Die Neuaufstellung des Konzerns beinhaltet auch die Ausgliederung des Eiscreme-Geschäfts, das noch 2025 an die Börse gehen soll.