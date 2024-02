So haben mehr als 72 Prozent der Überläufer aus Nordkorea, die zwischen 2016 und 2020 ins südlichen Nachbarland kamen, in dem immer wieder von Nahrungsmittelknappheit betroffenen Norden etwa nie vom Staat Essensrationen erhalten. Im Zeitraum vor 2000 waren es demnach 62 Prozent. Das ging am Dienstag aus einer 280 Seiten starken Studie von Südkoreas Vereinigungsministeriums hervor. Dafür wurden Interviews mit mehr als 6300 Geflüchteten ausgewertet, die zwischen 2013 und 2022 geführt wurden.