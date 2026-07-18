Woran liegt es, dass die Zimmer zu Schleuderpreisen angeboten werden? «Die Auslastung der Hotels in Dubai liegt derzeit bei rund 30 bis 50 Prozent des Vorjahresniveaus», erklärt Dubai-Kenner Zupan. Das heisst, es gibt viele freie Betten in Dubai. Nicht nur wegen der Hitze, sondern auch wegen einer gewissen Skepsis der Kunden, ob sich die Lage am Golf wirklich beruhigt hat: «Wir haben vereinzelte Buchungen, aber viele Leute warten noch ab», so Zupan.