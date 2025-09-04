Auch die Integration von UScellular soll nun deutlich schneller vonstattengehen. Diese soll in etwa zwei Jahren abgeschlossen sein, statt wie ursprünglich geplant in drei bis vier Jahren. T-Mobile hatte die 4,4 Milliarden Dollar schwere Übernahme am 1. August abgeschlossen, nachdem die US-Wettbewerbsbehörden im Juli grünes Licht gegeben hatten. Für das dritte Quartal kündigte der Konzern eine nicht-zahlungswirksame Belastung von rund 350 Millionen Dollar an.