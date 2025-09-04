Bereits im laufenden Quartal soll es einen zusätzlichen Service-Umsatz von rund 400 Millionen Dollar geben, teilte die Tochter der Deutschen Telekom am Donnerstag mit. Zudem dürften in diesem Jahr durch Synergien rund 1,2 Milliarden Dollar an Kosten eingespart werden. Bislang hatte T-Mobile eine Milliarde Dollar angepeilt.
Auch die Integration von UScellular soll nun deutlich schneller vonstattengehen. Diese soll in etwa zwei Jahren abgeschlossen sein, statt wie ursprünglich geplant in drei bis vier Jahren. T-Mobile hatte die 4,4 Milliarden Dollar schwere Übernahme am 1. August abgeschlossen, nachdem die US-Wettbewerbsbehörden im Juli grünes Licht gegeben hatten. Für das dritte Quartal kündigte der Konzern eine nicht-zahlungswirksame Belastung von rund 350 Millionen Dollar an.
(Reuters)