Für das Gesamtjahr zeigte sich Merck etwas zuversichtlicher. Der US-Konzern engte seine Prognose ein und rechnet nun mit einem ​Gewinn ​von 5,04 bis 5,16 ⁠Dollar je Aktie bei einem Umsatz von ​65,8 bis 67 ⁠Milliarden Dollar. Die vorherige Prognose lag bei 5,00 bis ‌5,15 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 65,5 bis 67 Milliarden Dollar. Die Auswirkungen der geplanten ‌Übernahme des Biotech-Unternehmens Terns Pharmaceuticals sind in dieser ​Prognose noch nicht enthalten.