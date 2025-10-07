U-blox hat das Datum für die ausserordentliche Generalversammlung rund um die Übernahme durch ZI Zenith auf den 28. Oktober festgelegt. Die Versammlung in Horgen soll über die Neubesetzung des Verwaltungsrats und die Dekotierung der U-blox-Aktien von der SIX entscheiden, wie es in der am Dienstag verschickten Einladung zur Versammlung heisst.