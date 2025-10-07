U-blox hat das Datum für die ausserordentliche Generalversammlung rund um die Übernahme durch ZI Zenith auf den 28. Oktober festgelegt. Die Versammlung in Horgen soll über die Neubesetzung des Verwaltungsrats und die Dekotierung der U-blox-Aktien von der SIX entscheiden, wie es in der am Dienstag verschickten Einladung zur Versammlung heisst.
Bekanntlich will Advent International U-Blox über seine Tochter ZI Zenith übernehmen. Das Übernahmeangebot über 135 Franken je Aktie läuft seit dem 11. September und geht noch bis zum 9. Oktober, die Nachfrist dauert bis am 29. Oktober. Der Verwaltungsrat hat den Aktionärinnen und Aktionären bekanntlich die Annahme des Angebots empfohlen.
Die Beschlussfassung über die Dekotierung erfolge bereits im Rahmen dieser ausserordentlichen Generalversammlung und deshalb unter dem Vorbehalt des Vollzugs des Kaufangebots. Die Firmenführung will sich damit eine weitere, separate ausserordentliche Generalversammlung ersparen.
Mit der Transaktionsvereinbarung haben sämtliche Mitte April gewählten respektive wiedergewählten Verwaltungsrats-Mitglieder ihren Rücktritt erklärt, ebenfalls vorbehältlich des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots. Vorgeschlagen zur Neuwahl sind Claudio Simao (auch als Präsident), Ronald Ayles und Bernhard Spetsmann.
