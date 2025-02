Ende Januar 2025 wurde die Übernahme von der EU-Kommission unter Auflagen genehmigt. So müsse ein weiterer Teil des Geschäfts des Schweizer Unternehmens an einen Dritten veräussert werden. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. Februar 2025 stimmten die Aktionäre sowohl der Dekotierung als auch der neuen Besetzung des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu.