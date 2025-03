Die damalige CS-Führung unter Axel Lehmann lehnte das Angebot jedoch ab. Das Angebot kam im Frühling 2022 vom amerikanischen Spitzenbanker Bob Diamond. Dieser bestätigt den Vorgang in einem Interview mit der jüngsten Ausgabe der «Sonntagszeitung». Er habe sich mit Verwaltungsratspräsident Lehmann im Mai 2022 am Hauptsitz der Credit Suisse (CS) in Zürich getroffen.