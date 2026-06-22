Das öffentliche Übernahmeangebot ⁠bewertet die Airline mit 625 Pence je ‌Aktie und entspricht einem ‌Aufschlag von 24 ​Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag, wie Castlelake am Montag mitteilte. Easyjet habe zuvor drei separate Übernahmeangebote abgelehnt, hiess ‌es weiter.

Castlelake will den Easyjet-Aktionären zudem eine teilweise Beteiligung anbieten. Damit könnten sie ​als Partner von Castlelake an ​der Fluglinie beteiligt bleiben, ​die dann nicht mehr börsennotiert wäre.

Nach britischem ‌Übernahmerecht hatte Castlelake bis zum 26. Juni Zeit, ein verbindliches Angebot vorzulegen oder ​sich zurückzuziehen. ​Analysten zufolge ⁠machen die niedrige Bewertung, die ​Start- und Landerechte ⁠an wichtigen Flughäfen und die stabile ‌Flotte Easyjet zu einem attraktiven Übernahmeziel.

(Reuters)