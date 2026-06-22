Das öffentliche Übernahmeangebot ⁠bewertet die Airline mit 625 Pence je ‌Aktie und entspricht einem ‌Aufschlag von 24 ​Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag, wie Castlelake am Montag mitteilte. Easyjet habe zuvor drei separate Übernahmeangebote abgelehnt, hiess ‌es weiter.