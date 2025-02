Die Papiere des bayerischen Fernsehkonzerns kletterten am Freitag in der Spitze um rund 12,7 Prozent und lagen am frühen Nachmittag etwa zehn Prozent im Plus. In der Branche ist es seit längerem kein Geheimnis, dass die von der Berlusconi-Familie kontrollierte MFE eine Übernahme von ProSiebenSat.1 auslotet. Beobachter erwarten dies aber erst nach der Bundestagswahl und der Vorlage der Bilanz für 2024, die ProSieben am 6. März veröffentlicht. Die Spekulationen wurden am Freitag erneut von italienischen Zeitungen aufgegriffen und verhalfen der Aktie zu kräftigem Aufwind. Die MFE-Papiere lagen gut vier Prozent im Plus.