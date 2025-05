Die Aktien von Avolta fallen am Mittwoch 0,8 Prozent auf 42,80 Franken. Am Dienstag waren sie zeitweise mehr als 10 Prozent auf ein Hoch von 44,78 Franken angestiegen. Beflügelt wurden die Valoren von Gerüchten rund um eine Übernahme durch CVC. Die Euphorie war also von kurzer Dauer.