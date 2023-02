Im Gesamtjahr 2022 gingen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent auf 949,6 Millionen Dollar zurück. Der bereinigte Betriebsgewinn EBIT sank um 24 Prozent auf 272,3 Millionen. Mitte Oktober hatte Temenos bereits einen EBIT-Rückgang um 25 Prozent in Aussicht gestellt, nachdem das Unternehmen zuvor noch mit einem Plus von 9 bis 11 Prozent gerechnet hatte. Das Reinergebnis sowie eine Prognose für 2023 will Temenos am 20. Februar kommunizieren.