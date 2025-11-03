Mit der neuen Klage verschärft Pfizer den juristischen Streit. Das Unternehmen wirft den Mehrheitsaktionären von Metsera, darunter Validae Health, Population Health Partners und ARCH Venture Funds XII und XIII, vor, sich mit Novo und Metsera verschworen zu haben. Bereits am Freitag hatte der Konzern eine erste Klage eingereicht. Damit will er verhindern, dass Metsera die bereits besiegelte Übernahmevereinbarung über 7,3 Milliarden Dollar mit Pfizer aufkündigt. Hintergrund ist ein unerwartetes Gegenangebot von Novo über 8,5 Milliarden Dollar. Metsera hatte dieses als überlegen gegenüber der Offerte von Pfizer eingestuft und dem US-Konzern eine Frist bis Dienstag gesetzt, um sein eigenes Angebot zu erhöhen.