Blackstone habe dem Unternehmen ein informelles Angebot über 1,5 Milliarden Dollar unterbreitet, teilte Hipgnosis am Montag mit. Mit seinem vierten Angebot übertrifft der Konzern seinen US-Rivalen Concord und entfacht damit einen Übernahmekampf um die Firma mit Urheberrechten etwa an Werken von Shakira und den Red Hot Chilli Peppers. Hipgnosis würde ein höheres Angebot von Blackstone empfehlen, falls der Investor ein formelles Angebot vorlegen sollte. «Der Vorstand und seine Berater werden Blackstone und dessen Beratern weiter Zugang für eine sorgfältige Prüfung der Geschäftsverhältnisse gewähren, damit Blackstone so bald wie möglich eine feste Gebotsabsicht bekanntgeben kann», erklärte Hipgnosis. In der vergangenen Woche hatte die Musikfirma einer Übernahme durch Concord für 1,4 Milliarden Dollar zugestimmt.