Bei Vontobel heisst es ebenfalls, dass die "vorsichtige" Prognose einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Bereich in Lokalwährungen bedeuten könnte, aber eine verbesserte EBITDA-Marge. Die Bank will die Flinte für Geberit dennoch nicht ins Korn werfen: "Geberit ist ein exzellentes Unternehmen mit einem hohen Margenprofil und zuverlässiger Cash-Generierung", so das Fazit. In der derzeit sehr schwierigen Marktlage sei das Unternehmen daher gut

positioniert in der Bauindustrie.