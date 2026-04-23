Dies ist aber nötig, denn Sanofi steht vor dem Auslaufen des Patentschutzes für Dupixent Anfang des nächsten Jahrzehnts. Bislang fehlt ein überzeugender Plan, wie die Erlöse aus dem Blockbuster ersetzt werden sollen. Hudson hatte während seiner Amtszeit versucht, Forschung und Entwicklung durch höhere Investitionen zu stärken. Die zusätzlichen Mittel haben sich bislang jedoch nicht ausgezahlt, es folgten eine Reihe gemischter und negativer Studienergebnisse, die auch die Aktie belasteten, die in den vergangenen zwölf Monaten rund elf Prozent verloren hat.