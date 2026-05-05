Pfizer hatte lange unter einem Umsatzschwund gelitten, vor allem wegen der gesunkenen Nachfrage nach Covid-Medikamenten und -Impfungen. Chef Albert Bourla zeigt sich jedoch optimistisch, dass der Konzern diese Lücke füllen kann. «Wir sind stark ins Jahr 2026 gestartet, und das bestärkt unser Vertrauen, dass wir diese entscheidende Phase für Pfizer erfolgreich bewältigen werden», sagte er laut Mitteilung. Dabei hob Finanzvorstand David Denton insbesondere den Umsatzanstieg von mehr als einem Fünftel bei neu gelaunchten und übernommenen Arzneien hervor.