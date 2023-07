Am stärksten spüren dies die 20 Prozent der Haushalte mit den tiefsten Einkommen. Bei ihnen steigen die Wohnkosten bereits seit Jahrzehnten stärker als das Einkommen an. Am schlimmsten sei die Situation für einkommensschwache Haushalte in den wirtschaftlichen Zentren: Wer dort nicht das Privileg habe, in einer günstigen Genossenschaftswohnung zu leben oder von einer langjährigen, tiefen Bestandsmiete profitiert, "für den haben die Wohnkosten in der Stadt ein untragbares Niveau erreicht", schreiben die Autoren. In Zahlen ausgedrückt: Hier liegt die Wohnkostenbelastung zum Teil bei 50 Prozent oder sogar noch höher.