In ihrer neuen Branchenstudie schreibt Barclays zwar von deutlich verbesserten Unternehmensfaktoren wie besseren Risikokontrollen bei Naturkatastrophen, einer stärkeren Bilanz sowie gestiegenem Vertrauen in die Unternehmensziele. Die Bewertung scheine aber vor allem durch das niedrige Zinsniveau in der Schweiz beeinflusst zu sein und in Bereichen wie Reservepuffer oder der Performance in der Lebenssparte (L&H Re) gehöre Swiss Re noch nicht zur Spitze. Auch sei die Aktie im Vergleich zu den Wettbewerbern derzeit am teuersten, so die Begründung von Barclays.