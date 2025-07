Insgesamt können institutionelle Anleger gar nicht genug in Aktien investieren, und die Allokation stieg im Juni aggressiv an, so die Strategen von State Street Markets. Die Positionierung in Aktien entspricht dem Stand zu Jahresbeginn, und die erhöhte Allokation wurde hauptsächlich durch eine Umschichtung weg von Barmitteln finanziert, ein weiteres risikofreudiges Signal, sagen sie. Die Bestände an Anleihen sind praktisch unverändert.