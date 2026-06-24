Nun jedoch zeichnet sich eine überraschende Kehrtwende ab. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen in Deutschland notieren mit 2,9 Prozent auf einem Drei-Monats-Tief. Auch in der Schweiz sinken die Zinsen auf breiter Front. Der zweijährige «Eidgenosse» liegt bei 0,013 Prozent, was ebenfalls einem Drei-Monats-Tief entspricht. Bei den fünfjährigen Laufzeiten ist die Rendite seit Mitte Juni von 0,3 Prozent auf 0,13 Prozent gefallen. Die zehnjährigen Anleihen wiederum bewegen sich mit rund 0,28 Prozent wieder nahe dem Niveau von März 2026 - also dem Zeitraum kurz nach dem US-Angriff auf den Iran –, nachdem sie bis Mitte Mai noch auf 0,6 Prozent geklettert waren.