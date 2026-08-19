Derweil werten die Experten die Zahlen als gut. Dabei habe vor allem die Geschäftsentwicklung in Nordamerika positiv überrascht und auch Asien-Pazifik hätte ohne China stark abgeschnitten. In China sei aber immerhin eine sequenzielle Verbesserung auszumachen, ergänzt die Bernstein-Expertin beim Blick auf das erste und zweite Quartal.