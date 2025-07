Jejurikar war zuvor unter anderem für das Geschäft mit Marken wie Tide und Ariel zuständig. Er soll auf der Hauptversammlung im Oktober 2025 in den Verwaltungsrat gewählt werden. Der Konzern warnte im April angesichts des Handelskonflikts und schwächerer Konsumausgaben vor steigenden Produktpreisen. Am Dienstag will das Unternehmen seine Quartalszahlen vorlegen.