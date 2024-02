Firmenchef Björn Rosengren nimmt nach etwas mehr als vier Jahren an der Spitze von ABB den Hut. Er wird den Chefsessel im Sommer an Morten Wierod weitergeben und die schweizerisch-schwedische Industriegruppe zum Jahresende hin verlassen. Das geht am frühen Freitagmorgen aus einer Mitteilung an die Medien hervor.