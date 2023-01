Akio Toyoda werde am 1. April die Position des Chairmans übernehmen, teilte der japanische Konzern am Donnerstag mit. Sein Nachfolger als Toyota-Chef wird der bisherige Chef der Luxus-Tochter Lexus, Koji Sato. Auf ihn wartet nun die Aufgabe, den Rückstand des japanischen Autobauers beim Thema Elektromobilität in Angriff zu nehmen und Toyota für eine emissionsfreie Zukunft zu rüsten.