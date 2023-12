Als Erklärung für sein Verhalten nannte Orban auf seiner Facebook-Seite, dass er sich nicht habe an der «schlechten Entscheidung» des Gipfels beteiligen wollen. «Aber 26 Mitgliedsstaaten haben darauf bestanden, dass diese Entscheidung getroffen werden muss, also hat Ungarn entschieden, dass, wenn 26 so entscheiden, sie ihren eigenen Weg gehen sollen.»