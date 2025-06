Der Tourismus boomt. Die Tourismusausgaben in der Schweiz und im Ausland sind im letzten Jahr weiter gewachsen. So stiegen die Ausgaben von ausländischen Touristen in der Schweiz um 2,2 Prozent auf 19,6 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte.