BEENDIGUNG DER DOPPELBESTEUERUNG

Versprochen hat Trump zudem, die Steuern für im Ausland lebende US-Bürger zu senken. Einzelheiten nannte er nicht. Amerikaner, die ausserhalb ihres Landes wohnen, müssen Einkommens-, Erbschafts- und Schenkungssteuererklärungen einreichen und «geschätzte Steuern in der gleichen Weise zahlen wie diejenigen, die in den Vereinigten Staaten wohnen», so die Steuerbehörde Internal Revenue Service.