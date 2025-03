Teilweise Ausnahme für Importe aus Mexiko und Kanada

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich grenzüberschreitende Lieferketten entwickelt, viele Autoteile überschreiten die Grenze etwa zwischen den USA und Mexiko mehrfach, bis sie in einem Fahrzeug eingebaut werden. Dem will Trump Rechnung tragen. Die Zusatzzölle gelten nur für den Teil der Wertschöpfung, der ausserhalb der USA stattfindet. Teile aus den USA werden ausgenommen, auch wenn sie in einem Fahrzeug in Mexiko eingebaut werden.