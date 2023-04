Wallis holt auf, Tessin stagniert

Bei einem Walliser Haushalt bleiben nach dieser Rechnung 26 Prozent oder 11'200 Franken weniger in der Tasche als im Schweizer Durchschnitt. Das schwache Abschneiden des Kantons Wallis liegt an den überdurchschnittlich stark vertretenen Tieflohnbranchen wie dem Gastgewerbe. Doch das Wallis holt auf. So stiegen die mittleren Reineinkommen pro Haushalt im ausgewerteten Zeitraum zwischen 2007 und 2019 um 10,1 Prozent an. Das ist doppelt so viel wie im Kanton Basel-Landschaft und nur knapp weniger als in Zürich.