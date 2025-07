An welcher Börse die Aktien dereinst kotiert sein werden - der Gang an die Börse ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen - ist noch offen. Diese Frage werde noch geprüft, meinte das Management. Sowohl die SIX Swiss Exchange kommt in Frage, aber auch die schwedische Börse wurde als Möglichkeit genannt. Robotics produziert ausser in China und den USA auch in Schweden.